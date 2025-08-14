У России появятся два новых фрегата

Моисеев заявил, что ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350
В 2026 году намечено начать строительство двух фрегатов, относящихся к проекту 22350. Об этом сообщил главком ВМФ России, адмирал Александр Моисеев на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.
«Мы планируем уже в 2026 году, то есть на следующий год, заложить как минимум два корабля данного проекта», — передает ТАСС слова Моисеева. Как уточнил адмирал, серия фрегатов 22350 будет расширяться в рамках нового этапа государственного оборонного заказа.
