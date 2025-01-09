09 января 2025

Mash: мужчина, угрожавший терактом в самолете «Победы», оказался членом КПРФ

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2017-м мужчину привлекали за угрозу убийством
В 2017-м мужчину привлекали за угрозу убийством Фото:

Мужчина, заявивший о наличии двух взрывных устройств в его ручной клади, задержан на борту рейса авиакомпании «Победа», следовавшего из Нижнекамска в Москву, оказался членом КПРФ. Об этом пишет Mash в своем telegram-канале.

«Дмитрий Гейль состоит в КПРФ, работает в РДС-ХИМ (занимаются бытовой химией). Во время полета словно сорвался с цепи — неадекватно себя вел, угрожал людям бомбами, игнорировал бортпроводников. <…> Взрывчатки не нашли», — говорится в сообщении. Сейчас Дмитрий объясняется перед полицейскими в Шереметьево. В 2017-м его привлекали за угрозу убийством.

Вечером, 9 января, поступила тревожная информация с борта авиалайнера, следовавшего из Нижнекамска в Москву. Экипаж передал сообщение о наличии бомбы на борту самолета, передает «Царьград». В результате была осуществлена экстренная посадка в аэропорту Шереметьево. По словам экипажа, один из пассажиров утверждал, что у него в ручной клади находятся две бомбы, готовые в любой момент быть активированными.

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Мужчина, заявивший о наличии двух взрывных устройств в его ручной клади, задержан на борту рейса авиакомпании «Победа», следовавшего из Нижнекамска в Москву, оказался членом КПРФ. Об этом пишет Mash в своем telegram-канале. «Дмитрий Гейль состоит в КПРФ, работает в РДС-ХИМ (занимаются бытовой химией). Во время полета словно сорвался с цепи — неадекватно себя вел, угрожал людям бомбами, игнорировал бортпроводников. <…> Взрывчатки не нашли», — говорится в сообщении. Сейчас Дмитрий объясняется перед полицейскими в Шереметьево. В 2017-м его привлекали за угрозу убийством. Вечером, 9 января, поступила тревожная информация с борта авиалайнера, следовавшего из Нижнекамска в Москву. Экипаж передал сообщение о наличии бомбы на борту самолета, передает «Царьград». В результате была осуществлена экстренная посадка в аэропорту Шереметьево. По словам экипажа, один из пассажиров утверждал, что у него в ручной клади находятся две бомбы, готовые в любой момент быть активированными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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