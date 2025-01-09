Трамп заявил, что Путин изъявил желание встретиться с ним

10 января 2025 в 06:06 Размер текста - 17 +

Трамп сделал заявление насчет возможных встреч с Путиным Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны ведут подготовку к такой встрече. Об этом пишет Reuters. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны ведут подготовку к такой встрече. Об этом пишет Reuters.