Трамп заявил, что Путин изъявил желание встретиться с ним

Трамп сделал заявление насчет возможных встреч с Путиным
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны ведут подготовку к такой встрече. Об этом пишет Reuters.
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