Канада передаст Украине миллиард долларов на оружие

Канада предоставит Украине новое вооружение
Спецоперация РФ на Украине

Канада направит более одного миллиарда долларов на поставки дронов, боеприпасов и бронетехники Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Карни во время празднования Дня независимости Украины в Киеве. Средства выделяются в рамках расширенного пакета военной поддержки, который был анонсирован на саммите G7 в июне этого года.

«На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные два миллиарда долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более одного миллиарда из этой суммы будет направлен на усиление вашего арсенала вооружения», — заявил Карни во время официальной церемонии в Киева. Трансляция шла на YouTube-канале Офиса президента Украины.

По словам главы правительства Канады, поставки начнутся уже в сентябре 2025 года. Помимо дронов и боеприпасов, украинская армия получит современную бронетехнику западного производства.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни и специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыли в Киев, чтобы присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости страны. Оба политика уже находится в столице и принимает участие в торжествах.

