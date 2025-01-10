Экс-депутат Госдумы Абельцев признал вину в мошенничестве

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Экс-депутат ГД Абельцев признал вину в мошенничестве и выплатил ущерб
Экс-депутат ГД Абельцев признал вину в мошенничестве и выплатил ущерб Фото:

Бывший член высшего совета ЛДПР и экс-помощник скончавшегося лидера партии Владимира Жириновского Сергей Абельцев признал вину по делу о мошенничестве. Он также возместил ущерб. Это стало известно в ходе судебного заседания.

«Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет», — передает ТАСС слова Абельцева. В настоящее время суд рассматривает уголовное дело по существу. Защита Абельцева просит о переводе бывшего депутата под домашний арест в связи с проблемами со здоровьем, признанием вины и выплатой ущерба. 

Абельцева обвиняют в двух крупных мошенничества. Согласно материалам следствия, он требовал вознаграждение за назначение на пост помощника депутата. При этом бывший член высшего совета ЛДПР соврал о знакомствах и связях в ГД, которые позволили бы ему решить вопрос о трудоустройстве на должность помощника депутата.

Абельцев был помощником Жириновского на протяжении 10 лет. В 2022-23 годах занимал должность исполняющего обязанности помощника первого замруководителя ЛДПР.

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Бывший член высшего совета ЛДПР и экс-помощник скончавшегося лидера партии Владимира Жириновского Сергей Абельцев признал вину по делу о мошенничестве. Он также возместил ущерб. Это стало известно в ходе судебного заседания. «Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет», — передает ТАСС слова Абельцева. В настоящее время суд рассматривает уголовное дело по существу. Защита Абельцева просит о переводе бывшего депутата под домашний арест в связи с проблемами со здоровьем, признанием вины и выплатой ущерба.  Абельцева обвиняют в двух крупных мошенничества. Согласно материалам следствия, он требовал вознаграждение за назначение на пост помощника депутата. При этом бывший член высшего совета ЛДПР соврал о знакомствах и связях в ГД, которые позволили бы ему решить вопрос о трудоустройстве на должность помощника депутата. Абельцев был помощником Жириновского на протяжении 10 лет. В 2022-23 годах занимал должность исполняющего обязанности помощника первого замруководителя ЛДПР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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