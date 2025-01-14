Украинские боты требуют отставки омбудсмена Москальковой

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Украинские боты создали петицию с требованием отставки омбудсмена Татьяны Москальковой
Украинские боты создали петицию с требованием отставки омбудсмена Татьяны Москальковой Фото:

Украинские боты создали фейковую петицию от имени жителей Суджанского района Курской области в связи с «утратой доверия». Об этом предупредили власти региона. 

«На одной из сетевых онлайн-платформ появилась петиция с требованием об отставке уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В качестве автора обращения мошенники задействовали поддельный аккаунт, использовав фото реального человека-жительницы Севастополя», — сообщили в администрации Курской области.

Как уточнили власти региона, этот аккаунт уже использовался для распространения ложной информации. Он был заблокирован. А рассылка этот фейковой петиции осуществляется украинскими ботами.

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Украинские боты создали фейковую петицию от имени жителей Суджанского района Курской области в связи с «утратой доверия». Об этом предупредили власти региона.  «На одной из сетевых онлайн-платформ появилась петиция с требованием об отставке уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В качестве автора обращения мошенники задействовали поддельный аккаунт, использовав фото реального человека-жительницы Севастополя», — сообщили в администрации Курской области. Как уточнили власти региона, этот аккаунт уже использовался для распространения ложной информации. Он был заблокирован. А рассылка этот фейковой петиции осуществляется украинскими ботами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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