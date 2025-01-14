Украинские боты требуют отставки омбудсмена Москальковой

Украинские боты создали фейковую петицию от имени жителей Суджанского района Курской области в связи с «утратой доверия». Об этом предупредили власти региона.
«На одной из сетевых онлайн-платформ появилась петиция с требованием об отставке уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В качестве автора обращения мошенники задействовали поддельный аккаунт, использовав фото реального человека-жительницы Севастополя», — сообщили в администрации Курской области.
Как уточнили власти региона, этот аккаунт уже использовался для распространения ложной информации. Он был заблокирован. А рассылка этот фейковой петиции осуществляется украинскими ботами.
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