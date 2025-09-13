Путин пожелал успехов Москве, Собянину и его команде

Москва обладает всеми возможностями для выхода на качественно новые рубежи и долгосрочного развития. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая в «Зарядье» на праздновании Дня города.
«Убежден, что у Москвы есть все возможности обеспечить выход на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное последовательное и долгосрочное развитие. Убежден, именно так и будет», — сказал Путин, передает корреспондент URA.RU.
Москва реализует значимые проекты в образовании, культуре и искусстве, которые становятся источником передового опыта для всей страны. Также столица воспитывает суверенное мировоззрение и продвигает традиционные ценности. Город занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик, заявил Путин.
Президент пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде ставить новые амбициозные задачи. «Желаю добиваться еще более амбициозных целей на благо Москвы и нашей Родины», — подчеркнул Путин. Глава государства назвал Москву флагманом поступательного движения России, олицетворяющим историческую миссию страны как государства-цивилизации
День рождения Москвы отмечается 13 и 14 сентября. В течение двух дней во всех округах города пройдут свыше ста различных событий. Москвичей и гостей столицы ждут концерты, научные фестивали, показы фильмов, театральные выступления, цирковые номера и спортивные соревнования. Полный перечень праздничных мероприятий размещен на официальном сайте правительства города, а обзор наиболее значимых площадок представлен в публикации URA.RU.
