Зеленский поддержал антиправительственные протесты в Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку протестам, происходящим на текущий момент в Словакии. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Братислава не Москва. Словакия — Европа», — написал Зеленский в соцсети Х. Так он прокомментировал пост гражданского мужа президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана, который также поддержал протесты.
Ранее в Словакии начались массовые акции протеста против кабинета министров под руководством Роберта Фицо, сообщает информационный портал Aktuality. Протесты организованы проукраинской группировкой «Мир Украине». В Братиславе на акцию собрались десятки тысяч участников, пишет «Национальная служба новостей». Накануне Фицо обвинил оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия» в попытке организовать государственный переворот по украинскому образцу.
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