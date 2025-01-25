Зеленский поддержал антиправительственные протесты в Словакии

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Зеленский поддержал лозунг о том, что Словакия - это Европа
Зеленский поддержал лозунг о том, что Словакия - это Европа Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку протестам, происходящим на текущий момент в Словакии. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Братислава не Москва. Словакия — Европа», — написал Зеленский в соцсети Х. Так он прокомментировал пост гражданского мужа президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана, который также поддержал протесты. 

Ранее в Словакии начались массовые акции протеста против кабинета министров под руководством Роберта Фицо, сообщает информационный портал Aktuality. Протесты организованы проукраинской группировкой «Мир Украине». В Братиславе на акцию собрались десятки тысяч участников, пишет «Национальная служба новостей». Накануне Фицо обвинил оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия» в попытке организовать государственный переворот по украинскому образцу.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку протестам, происходящим на текущий момент в Словакии. Об этом он написал в своих социальных сетях. «Братислава не Москва. Словакия — Европа», — написал Зеленский в соцсети Х. Так он прокомментировал пост гражданского мужа президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана, который также поддержал протесты.  Ранее в Словакии начались массовые акции протеста против кабинета министров под руководством Роберта Фицо, сообщает информационный портал Aktuality. Протесты организованы проукраинской группировкой «Мир Украине». В Братиславе на акцию собрались десятки тысяч участников, пишет «Национальная служба новостей». Накануне Фицо обвинил оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия» в попытке организовать государственный переворот по украинскому образцу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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