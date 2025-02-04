Зеленский заключит сделку по оружию на условиях Трампа

Украина готова делиться редкоземельными металлами с США в обмен на оружие, наемников и санкции против РФ. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы открыты к тому, что все это [полезные ископаемые] может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага обратно своим оружием», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводит РБК. Также, по словам украинского лидера, Украина будет делиться с теми государствами Запада, которые вводят санкции против РФ и отправляют на помощь Киеву своих бойцов в качестве наемников ВСУ.
«И это совершенно справедливо», — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что говорил об этом еще на встрече с нынешним президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2024 года.
Ранее Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы в любой сделке с Украиной. Он отметил, что в обмен на них Киев может получить военную помощь от американской стороны.
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