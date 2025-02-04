04 февраля 2025

Зеленский заключит сделку по оружию на условиях Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский готов отдать США часть ресурсов в обмен на оружие и поддержку
Зеленский готов отдать США часть ресурсов в обмен на оружие и поддержку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готова делиться редкоземельными металлами с США в обмен на оружие, наемников и санкции против РФ. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы открыты к тому, что все это [полезные ископаемые] может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага обратно своим оружием», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводит РБК. Также, по словам украинского лидера, Украина будет делиться с теми государствами Запада, которые вводят санкции против РФ и отправляют на помощь Киеву своих бойцов в качестве наемников ВСУ.

«И это совершенно справедливо», — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что говорил об этом еще на встрече с нынешним президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2024 года.

Ранее Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы в любой сделке с Украиной. Он отметил, что в обмен на них Киев может получить военную помощь от американской стороны.

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Украина готова делиться редкоземельными металлами с США в обмен на оружие, наемников и санкции против РФ. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Мы открыты к тому, что все это [полезные ископаемые] может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага обратно своим оружием», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводит РБК. Также, по словам украинского лидера, Украина будет делиться с теми государствами Запада, которые вводят санкции против РФ и отправляют на помощь Киеву своих бойцов в качестве наемников ВСУ. «И это совершенно справедливо», — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что говорил об этом еще на встрече с нынешним президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2024 года. Ранее Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы в любой сделке с Украиной. Он отметил, что в обмен на них Киев может получить военную помощь от американской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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