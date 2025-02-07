Путин обсудил с Совбезом развитие самого западного региона РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопросы, которые касаются развития Калининградской области. Основной акцент был сделан на создании условий для устойчивого развития данного региона.
«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого стабильного развития Калининградской области, есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета Безопасности», — заявил Путин. Он отметил, что обсуждение будет идти с учетом специфики самого региона. Первой президент дал слово вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
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