Путин обсудил с Совбезом развитие самого западного региона РФ

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Путин обсудил развитие Калининградской области
Путин обсудил развитие Калининградской области Фото:

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопросы, которые касаются развития Калининградской области. Основной акцент был сделан на создании условий для устойчивого развития данного региона. 

«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого стабильного развития Калининградской области, есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета Безопасности», — заявил Путин. Он отметил, что обсуждение будет идти с учетом специфики самого региона. Первой президент дал слово вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопросы, которые касаются развития Калининградской области. Основной акцент был сделан на создании условий для устойчивого развития данного региона.  «Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого стабильного развития Калининградской области, есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета Безопасности», — заявил Путин. Он отметил, что обсуждение будет идти с учетом специфики самого региона. Первой президент дал слово вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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