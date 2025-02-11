ЕС заставил Зеленского отказаться от транзита российского газа

12 февраля 2025 в 03:05 Размер текста - 17 +

ЕС оказывают давление на Зеленского в вопросе поставок газа Фото: Официальный сайт президента Украины Евросоюз пытается оказать внутреннее давление на Венгрию и Словакию, используя Украину для перекрытия газопровода из России. Официально такие действия декларируются как решение Киева, но на самом деле это следствие указаний Запада. Об этом заявила евродепутат от Болгарии Рада Лайкова. «Зеленский никогда бы не решился на такой шаг без приказа Запада, поскольку с ЕС заключены официальные соглашения, гарантирующие транзит газа в обмен на помощь Запада», — процитировали слова Лайковой «Известия». Она также подчеркнула, что Украина получает значительные доходы от транзитных платежей «Газпрома», что является одним из стабильных экономических источников для страны. Лайкова выразила мнение, что прекращение транзита газа через Украину направлено на увеличение стоимости жизни в Венгрии и Словакии, где отсутствует доступ к сжиженному природному газу (СПГ). Такая мера, по ее мнению, может спровоцировать общественное недовольство и дестабилизацию в этих странах. Как сообщало URA.RU ранее, Киев активно занимается вопросом транзита азербайджанского газа в Европу на фоне того, что «Газпром» прекратил подачу топлива через Украину. При этом в МИД Украины исключают возможность замены его на другие виды топлива. В то же время Владимир Зеленский предложил Словаки рассмотреть американский СПГ в качестве альтернативы российскому. По его мнению, зависимость от поставок из РФ может привести к потере суверенитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз пытается оказать внутреннее давление на Венгрию и Словакию, используя Украину для перекрытия газопровода из России. Официально такие действия декларируются как решение Киева, но на самом деле это следствие указаний Запада. Об этом заявила евродепутат от Болгарии Рада Лайкова. «Зеленский никогда бы не решился на такой шаг без приказа Запада, поскольку с ЕС заключены официальные соглашения, гарантирующие транзит газа в обмен на помощь Запада», — процитировали слова Лайковой «Известия». Она также подчеркнула, что Украина получает значительные доходы от транзитных платежей «Газпрома», что является одним из стабильных экономических источников для страны. Лайкова выразила мнение, что прекращение транзита газа через Украину направлено на увеличение стоимости жизни в Венгрии и Словакии, где отсутствует доступ к сжиженному природному газу (СПГ). Такая мера, по ее мнению, может спровоцировать общественное недовольство и дестабилизацию в этих странах. Как сообщало URA.RU ранее, Киев активно занимается вопросом транзита азербайджанского газа в Европу на фоне того, что «Газпром» прекратил подачу топлива через Украину. При этом в МИД Украины исключают возможность замены его на другие виды топлива. В то же время Владимир Зеленский предложил Словаки рассмотреть американский СПГ в качестве альтернативы российскому. По его мнению, зависимость от поставок из РФ может привести к потере суверенитета.