В ЛДПР предложили расширить возможности самообороны в России

Ярослав Нилов с коллегами по фракции ЛДПР в понедельник, 17 февраля, вносят на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий пределы допустимой самообороны в случае нападения на жилище. В частности, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс о том, что люди вправе защищаться от проникшего в дом агрессора любыми доступными методами, не опасаясь уголовного преследования. Проект документа имеется в распоряжении URA.RU.
«Вносим сегодня на рассмотрение нижней палаты доработанную версию законопроекта, корректирующего 37-ю статью Уголовного кодекса. Проникновение агрессора в жилище — повод защищаться любыми доступными методами. Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», — поясняется в документах фракции, имеющихся в распоряжении URA.RU.
Партийцы также указывают на то, что когда ночью внезапно кто-то пробирается в дом, невозможно оценить степень и характер опасности, а значит, ответственность за превышение пределов самообороны должна быть исключена. Они отмечают, что нарушение неприкосновенности жилища зачастую связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение человека. Поэтому гражданам необходимо дать право защищать себя и близких, не опасаясь уголовного наказания.
Инициатива депутатов ЛДПР о расширении пределов допустимой самообороны при нападении на жилище является частью более широкой тенденции в российском законодательстве по усилению защиты прав граждан в их собственных домах. Ранее в Госдуме предложили ужесточить штрафы за нарушение санитарных норм в жилых и общественных помещениях до полумиллиона рублей.
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