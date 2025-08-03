Обломки дрона ВСУ ранили жительницу Сочи

Женщина получила ранения в результате падения обломков дрона в Адлерском районе Сочи. Инцидент произошел на улице Авиационной, после чего пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
С осколочными повреждениями женщину доставили в одну из сочинских больниц для проведения необходимого обследования и лечения. Как сообщили врачи, состояние пациентки оценивается как стабильное, угрозы для ее жизни нет.
Город Сочи в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь на 3 августа. Многие жители и туристы проснулись от воя сирен и взрывов в небе от работы противовоздушной обороны и долго не могли не уснуть от охватившего их страха.
Позже в Минобороны страны сообщили, что в воздушном пространстве над Черным морем силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 60 беспилотных летательных аппаратов. В небе над Воронежской областью было ликвидировано 18 дронов. Семь беспилотников были сбиты на территории Белгородской области, еще три — в Брянской области и два — в Курской. Кроме того, по одному беспилотному аппарату был уничтожен в Нижегородской области, Краснодарском крае и в Республике Крым.
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