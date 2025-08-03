Обломки дрона ВСУ ранили жительницу Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщину экстренно увезли в больницу (архивное фото)
Женщину экстренно увезли в больницу (архивное фото) Фото:

Женщина получила ранения в результате падения обломков дрона в Адлерском районе Сочи. Инцидент произошел на улице Авиационной, после чего пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. 

«В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. 

С осколочными повреждениями женщину доставили в одну из сочинских больниц для проведения необходимого обследования и лечения. Как сообщили врачи, состояние пациентки оценивается как стабильное, угрозы для ее жизни нет.

Город Сочи в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь на 3 августа. Многие жители и туристы проснулись от воя сирен и взрывов в небе от работы противовоздушной обороны и долго не могли не уснуть от охватившего их страха.

Позже в Минобороны страны сообщили, что в воздушном пространстве над Черным морем силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 60 беспилотных летательных аппаратов. В небе над Воронежской областью было ликвидировано 18 дронов. Семь беспилотников были сбиты на территории Белгородской области, еще три — в Брянской области и два — в Курской. Кроме того, по одному беспилотному аппарату был уничтожен в Нижегородской области, Краснодарском крае и в Республике Крым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина получила ранения в результате падения обломков дрона в Адлерском районе Сочи. Инцидент произошел на улице Авиационной, после чего пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.  «В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.  С осколочными повреждениями женщину доставили в одну из сочинских больниц для проведения необходимого обследования и лечения. Как сообщили врачи, состояние пациентки оценивается как стабильное, угрозы для ее жизни нет. Город Сочи в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь на 3 августа. Многие жители и туристы проснулись от воя сирен и взрывов в небе от работы противовоздушной обороны и долго не могли не уснуть от охватившего их страха. Позже в Минобороны страны сообщили, что в воздушном пространстве над Черным морем силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 60 беспилотных летательных аппаратов. В небе над Воронежской областью было ликвидировано 18 дронов. Семь беспилотников были сбиты на территории Белгородской области, еще три — в Брянской области и два — в Курской. Кроме того, по одному беспилотному аппарату был уничтожен в Нижегородской области, Краснодарском крае и в Республике Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...