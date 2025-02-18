Петербуржец попал на мошенников, обещавших ему бесплатное обучение

В Санкт-Петербурге в ноябре 2024 года мужчина стал жертвой аферистов, обещавших ему полгода бесплатного обучения. Об этом сообщает 78.ru.
«В ноябре 2024 года 60-летний мужчина наткнулся в Telegram на рекламу онлайн-курсов, предлагающих полгода бесплатного обучения с последующим 100%-ным трудоустройством», — пишут 78.ru. Петербуржец увидел рекламу в Telegram, которая вела на сайт так называемого «Университета Урбан». Оставив свои контактные данные, мужчина вскоре получил звонок от менеджера, который предложил оформить кредит на сумму 142 тысячи рублей для оплаты курсов. После оформления кредита и передачи денег, «менеджер» исчез, а обещанное обучение так и не началось.
Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина попытался отменить кредит и обучение, но безуспешно. После нескольких попыток связаться с аферистами и получить обещанное, мужчина обратился в полицию. В данный момент он столкнулся с проблемой оплаты кредита, так как не имеет постоянного источника дохода.
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