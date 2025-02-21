В России во время Форума будущих технологий российскому главе Владимиру Путину представили сверхлегкие аккумуляторы для ракетных кораблей, которые превосходят аналоги от американской компании SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Новые технологии представили как «ответ Маску». Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.
«Здесь представлены катодные и анодные материалы. Сам аккумулятор и аккумуляторная батарея [для ракетных кораблей] — опытный образец. Это наш ответ Илону Маску», — рассказали Владимиру Путину во время форума. Сообщение передает корреспондент URA.RU.
Президент России Владимир Путин принял участие на пленарной сессии Форума будущих технологий. Данное мероприятие организовано в стенах Центра международной торговли в Москве. Основной акцент во время технологического форума делался на химической промышленности и создании новых материалов.
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