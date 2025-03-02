Лавров объяснил, почему с Трампом интересно

Лавров: Трамп — прагматик со здравым смыслом, поэтому с ним интересно
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Лавров заявил, что с Трампом интересно вести дела, так как он обладает здравым смыслом
Лавров заявил, что с Трампом интересно вести дела, так как он обладает здравым смыслом Фото:

Президент США Дональд Трамп является настоящим прагматиком со здравым смыслом, поэтому с ним интересно вести дела. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Дональд Трамп, он — прагматик. Его лозунг — здравый смысл. Он означает переход к другому способу ведения дел. Поэтому с ним интересно», — отметил Лавров. Его комментарий опубликован на сайте министерства. 

По его словам, новая бейсболка американского лидера с надписью «Все, что Дональд Трамп обещал — сделал» придает живой и человеческий характер его политике. Тем не менее, у Трампа сохраняется основная цель — «MAGA» (Make America Great Again), что переводится как «сделать Америку снова великой».

Ранее Лавров также положительно оценил команду Трампа на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля. Он назвал госсекретаря США Макро Рубио и советника Трампо по национальной безопасности Майкла Уолтца «абсолютно вменяемыми» людьми, которые с уважением относятся к другой стороне. По его словам, такой подход позволяет избежать конфронтации даже в случаях, где интересы сторон не совпадают.

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Президент США Дональд Трамп является настоящим прагматиком со здравым смыслом, поэтому с ним интересно вести дела. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Дональд Трамп, он — прагматик. Его лозунг — здравый смысл. Он означает переход к другому способу ведения дел. Поэтому с ним интересно», — отметил Лавров. Его комментарий опубликован на сайте министерства.  По его словам, новая бейсболка американского лидера с надписью «Все, что Дональд Трамп обещал — сделал» придает живой и человеческий характер его политике. Тем не менее, у Трампа сохраняется основная цель — «MAGA» (Make America Great Again), что переводится как «сделать Америку снова великой». Ранее Лавров также положительно оценил команду Трампа на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля. Он назвал госсекретаря США Макро Рубио и советника Трампо по национальной безопасности Майкла Уолтца «абсолютно вменяемыми» людьми, которые с уважением относятся к другой стороне. По его словам, такой подход позволяет избежать конфронтации даже в случаях, где интересы сторон не совпадают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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