Школьники из Приморья и Петербурга создали робота-стюарда для поездов

Ученики университетской школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегой из Инженерно-технологической школы №777 Санкт-Петербурга разработали робота-стюарда, предназначенного для обслуживания пассажиров в высокоскоростных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
«Учащиеся университетской школы ДВФУ представили уникальный инженерный проект — робота-стюарда Rozen Aide, предназначенного для оказания сервисных услуг пассажирам в вагонах высокоскоростных поездов (ВСМ)», — рассказала пресс-служба ДВФУ для ТАСС.
Робот-стюард Rozen Aide способен самостоятельно перемещаться по вагонам поездов, доставляя пассажирам продукцию и оказывая сервисные услуги. Он оснащен системой биометрического распознавания пассажиров, что позволяет предоставлять индивидуальный подход к каждому человеку. Корпус робота выполнен из прочного пластика с добавлением частиц карбона, а его колесная база изготовлена из алюминиевых пластин, что позволяет роботу легко преодолевать препятствия. Для ориентации в пространстве робот использует трехмерное измерение расстояний при помощи светового луча.
Команда разработчиков состояла из учеников школы ДВФУ Богдана Шкляева, Ивана Рубцова и Марии Сабашнюк, а также Михаила Шафиева из Санкт-Петербурга. Несмотря на дистанционный формат работы, школьники успешно создали сложный инженерный проект, который получил высокую оценку экспертов. Команда стала призером всероссийского конкурса «Инженеры транспорта» в номинации «Робот-стюард поезда ВСМ» и получила грант в размере 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие проекта.
Разработкой уже заинтересовалась Академия РЖД, ответственная за создание новых составов высокоскоростных магистралей. По словам ученицы 11-го класса школы ДВФУ Марии Сабашнюк, с дополнительной поддержкой специалистов первые роботы-стюарды могут быть интегрированы в высокоскоростные поезда уже через несколько месяцев.
Помимо использования в высокоскоростных поездах, робот-стюард Rozen Aide рассматривается также для применения в аэропорту Владивостока и ресторанах Санкт-Петербурга. Благодаря своей многофункциональности он может выполнять роль официанта или промоутера, что значительно расширяет возможности коммерческого использования разработки.
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