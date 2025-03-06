06 марта 2025

Беглов: петербургские волонтеры помогли в ликвидации мазута на Черном море

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Добровольцы очистили от мазута территорию площадью около десяти квадратных километров
Добровольцы очистили от мазута территорию площадью около десяти квадратных километров Фото:

Экологический отряд из 27 волонтеров из Петербурга успешно завершил первую вахту по ликвидации последствий аварии с разливом нефтепродуктов в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор  Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Петербург сразу предложил свою поддержку после аварии. Добровольцы провели масштабную уборку в поселке Волна Темрюкского района. Работать пришлось в респираторах, специальных комбинезонах», — поделился Александр Беглов. Сообщение опубликовано на сайте Смольного. Добровольцы очистили от мазута территорию площадью около десяти квадратных километров, собрав порядка 20 кубометров загрязненного нефтепродуктами мусора и около 24 кубометров твердых коммунальных отходов.

Помимо сбора загрязненных материалов, волонтеры также оказывали помощь пострадавшим птицам, которых направляли в специализированные ветеринарные клиники для дальнейшей реабилитации. Работы проводились под руководством опытных спасателей из ГКУ «Пиларн», подведомственного Комитету по природопользованию Санкт-Петербурга.

Экологическая авария в Краснодарском крае произошла 15 декабря 2024 года в результате столкновения двух танкеров во время сильного шторма в Керченском проливе. В море попали нефтепродукты, что создало серьезную угрозу для экосистемы Черного моря. В связи с масштабами катастрофы 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня.

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Экологический отряд из 27 волонтеров из Петербурга успешно завершил первую вахту по ликвидации последствий аварии с разливом нефтепродуктов в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор  Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Петербург сразу предложил свою поддержку после аварии. Добровольцы провели масштабную уборку в поселке Волна Темрюкского района. Работать пришлось в респираторах, специальных комбинезонах», — поделился Александр Беглов. Сообщение опубликовано на сайте Смольного. Добровольцы очистили от мазута территорию площадью около десяти квадратных километров, собрав порядка 20 кубометров загрязненного нефтепродуктами мусора и около 24 кубометров твердых коммунальных отходов. Помимо сбора загрязненных материалов, волонтеры также оказывали помощь пострадавшим птицам, которых направляли в специализированные ветеринарные клиники для дальнейшей реабилитации. Работы проводились под руководством опытных спасателей из ГКУ «Пиларн», подведомственного Комитету по природопользованию Санкт-Петербурга. Экологическая авария в Краснодарском крае произошла 15 декабря 2024 года в результате столкновения двух танкеров во время сильного шторма в Керченском проливе. В море попали нефтепродукты, что создало серьезную угрозу для экосистемы Черного моря. В связи с масштабами катастрофы 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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