Скандальный звездный общественник заявил, что Пугачева хотела его убить

Российский общественник Виталий Бородин, известный тем, что он неоднократно доносил на звезд, требуя от прокуратуры различных проверок на их счет, заявил, что на него готовила покушения лично певица Алла Пугачева. Он подал соответствующее заявление в СК РФ. Об этом пишет Shot.
«Бородин обратился с документом к генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, в котором рассказал, что опасается за свою жизнь. Он узнал, что на него якобы готовилось покушение, заказчиком которого могла выступить Алла Борисовна», — передают авторы канала.
По словам общественника, мотивом якобы мог послужить тот факт, что ранее Бородин просил официально лишить Пугачеву государственных наград. Также тот напомнил, что в прошлом году ему поступали угрожающие звонки от недоброжелателей. По итогу он потребовал привлечь Аллу Пугачеву к уголовной ответственности по статье «Убийство».
Виталий Бородин известен тем, что неоднократно выступает против российских звезд, требуя привлечь их к ответственности по разному поводу, в том числе и уголовной. Например, в прошлом году он призывал проверить российскую певицу Лолиту Милявскую на предмет второго израильского гражданства. Причем сама артистка этого даже не скрывала.
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