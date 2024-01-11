Shot: певицу Лолиту оштрафуют на сотни тысяч рублей

Shot: певице Лолите грозит штраф в 200 тысяч рублей из-за второго гражданства

11 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Лолиту Милявскую просят проверить на предмет уведомления о наличии у нее второго гражданства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Общественник Виталий Бороди требует проверить российскую певицу Лолиту Милявскую на предмет второго израильского гражданства. Если выяснится, что она не уведомила МВД о наличии у нее этого гражданства, ее ждет штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Shot. «В Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин, который напомнил, что у певицы помимо российского есть израильский паспорт. <…> Общественник просит проверить, подавала ли Лолита в российскую полицию необходимые документы, и если нет, то наказать ее по статье», — передают авторы канала. Согласно статье о неисполнении обязанностей по подаче уведомления о наличии второго гражданства, Лолита может попасть под штраф в 200 тысяч рублей. Лолита Милявская не скрывала, что у нее есть второе гражданство. Тем не менее неизвестно, уведомляла ли она органы МВД об этом. Лолита попала под прицел общественности после того, как посетила «голую вечеринку» в Москве, организованную Анастасией Ивлеевой. Певица даже записала видео с извинениями. В связи с посещением вечеринки, концерты Лолиты стали отменять.

Общественник Виталий Бороди требует проверить российскую певицу Лолиту Милявскую на предмет второго израильского гражданства. Если выяснится, что она не уведомила МВД о наличии у нее этого гражданства, ее ждет штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Shot. «В Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин, который напомнил, что у певицы помимо российского есть израильский паспорт. <…> Общественник просит проверить, подавала ли Лолита в российскую полицию необходимые документы, и если нет, то наказать ее по статье», — передают авторы канала. Согласно статье о неисполнении обязанностей по подаче уведомления о наличии второго гражданства, Лолита может попасть под штраф в 200 тысяч рублей. Лолита Милявская не скрывала, что у нее есть второе гражданство. Тем не менее неизвестно, уведомляла ли она органы МВД об этом. Лолита попала под прицел общественности после того, как посетила «голую вечеринку» в Москве, организованную Анастасией Ивлеевой. Певица даже записала видео с извинениями. В связи с посещением вечеринки, концерты Лолиты стали отменять.