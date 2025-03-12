Baza: в Москве горит Центральный детский магазин

В Москве загорелся Центральный детский магазин. Как сообщает telegram-канал Baza, возгорание произошло в торговом центре, расположенном в Театральном проезде.
«Пожар в Детском мире на Лубянке. По предварительной информации, горит павильон с детскими игрушками. Из здания эвакуируют посетителей», — сообщают авторы поста. По неофициальным данным, возгорание началось в пекарне, расположенной радом с детским магазином. Информации о пострадавших пока не поступало.
Обновлено в 17.10 по МСК
Пожар в московском торговом центре ликвидирован. Как сообщает МЧС Москвы, огонь охватывал территорию, площадью два квадратных метра, горели декорации и витрины пекарни. Пострадавших нет.
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