Baza: в Москве горит Центральный детский магазин

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По неофициальной информации, возгорание началось с кафе
По неофициальной информации, возгорание началось с кафе Фото:

В Москве загорелся Центральный детский магазин. Как сообщает telegram-канал Baza, возгорание произошло в торговом центре, расположенном в Театральном проезде.  

«Пожар в Детском мире на Лубянке. По предварительной информации, горит павильон с детскими игрушками. Из здания эвакуируют посетителей», — сообщают авторы поста. По неофициальным данным, возгорание началось в пекарне, расположенной радом с детским магазином. Информации о пострадавших пока не поступало. 

Обновлено в 17.10 по МСК

Пожар в московском торговом центре ликвидирован. Как сообщает МЧС Москвы, огонь охватывал территорию, площадью два квадратных метра, горели декорации и витрины пекарни. Пострадавших нет. 

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В Москве загорелся Центральный детский магазин. Как сообщает telegram-канал Baza, возгорание произошло в торговом центре, расположенном в Театральном проезде.   «Пожар в Детском мире на Лубянке. По предварительной информации, горит павильон с детскими игрушками. Из здания эвакуируют посетителей», — сообщают авторы поста. По неофициальным данным, возгорание началось в пекарне, расположенной радом с детским магазином. Информации о пострадавших пока не поступало.  Обновлено в 17.10 по МСК Пожар в московском торговом центре ликвидирован. Как сообщает МЧС Москвы, огонь охватывал территорию, площадью два квадратных метра, горели декорации и витрины пекарни. Пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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