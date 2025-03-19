Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра Вучевича

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вучевич отстранен от должности главы правительства Сербии
Вучевич отстранен от должности главы правительства Сербии Фото:

Парламент Сербии принял решение об отставке премьер-министра Милоша Вучевича. Об этом сообщили журналисты. 

«Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича», — пишет ТАСС со ссылкой на местные источники. По их данным, отставка последовала после долгого периода политической нестабильности в стране. В случае, если новое правительство не будет сформировано до 18 апреля, в стране будут назначены внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в начале июня.

15 марта в столице Сербии, Белграде, прошли массовые протесты, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Президент страны Александр Вучич сравнил их с «майданом» на Украине 2014 года. По его словам, в ходе протестов свыше 50 человек получили травмы. 

Тысячи студентов, фермеров и сторонников оппозиции собрались в центре города, требуя отставки президента и его правительства. Вучич назвал это попыткой госпереворота. Подробнее о митинге в Белграде — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Парламент Сербии принял решение об отставке премьер-министра Милоша Вучевича. Об этом сообщили журналисты.  «Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича», — пишет ТАСС со ссылкой на местные источники. По их данным, отставка последовала после долгого периода политической нестабильности в стране. В случае, если новое правительство не будет сформировано до 18 апреля, в стране будут назначены внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в начале июня. 15 марта в столице Сербии, Белграде, прошли массовые протесты, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Президент страны Александр Вучич сравнил их с «майданом» на Украине 2014 года. По его словам, в ходе протестов свыше 50 человек получили травмы.  Тысячи студентов, фермеров и сторонников оппозиции собрались в центре города, требуя отставки президента и его правительства. Вучич назвал это попыткой госпереворота. Подробнее о митинге в Белграде — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...