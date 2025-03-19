Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра Вучевича

Парламент Сербии принял решение об отставке премьер-министра Милоша Вучевича. Об этом сообщили журналисты.
«Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича», — пишет ТАСС со ссылкой на местные источники. По их данным, отставка последовала после долгого периода политической нестабильности в стране. В случае, если новое правительство не будет сформировано до 18 апреля, в стране будут назначены внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в начале июня.
15 марта в столице Сербии, Белграде, прошли массовые протесты, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Президент страны Александр Вучич сравнил их с «майданом» на Украине 2014 года. По его словам, в ходе протестов свыше 50 человек получили травмы.
Тысячи студентов, фермеров и сторонников оппозиции собрались в центре города, требуя отставки президента и его правительства. Вучич назвал это попыткой госпереворота. Подробнее о митинге в Белграде — в фоторепортаже URA.RU.
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