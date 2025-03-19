Уиткофф озвучил возможное место встречи Путина и Трампа

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным могут состояться в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
«Встреча Трампа и Путина может пройти в Саудовской Аравии», — рассказал Уиткофф. Он сделал такое заявление в эфире Bloomberg.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Путиным и Трампом установилось взаимопонимание и доверие. Кроме того, они планируют постепенно двигаться в направлении нормализации российско-американских отношений.
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