Уиткофф озвучил возможное место встречи Путина и Трампа

Уиткофф: переговоры Трампа и Путина могут состояться в Саудовской Аравии
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Уиткофф предположил, что переговоры Трампа и Путина пройдут в Саудовской Аравии
Уиткофф предположил, что переговоры Трампа и Путина пройдут в Саудовской Аравии Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным могут состояться в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

«Встреча Трампа и Путина может пройти в Саудовской Аравии», — рассказал Уиткофф. Он сделал такое заявление в эфире Bloomberg

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Путиным и Трампом установилось взаимопонимание и доверие. Кроме того, они планируют постепенно двигаться в направлении нормализации российско-американских отношений.

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Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным могут состояться в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. «Встреча Трампа и Путина может пройти в Саудовской Аравии», — рассказал Уиткофф. Он сделал такое заявление в эфире Bloomberg.  Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Путиным и Трампом установилось взаимопонимание и доверие. Кроме того, они планируют постепенно двигаться в направлении нормализации российско-американских отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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