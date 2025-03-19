Суд арестовал комика Останина за шутку о колясочнике, «подорвавшемся на мине»

Московский суд вынес решение об аресте стендап-комика Артемия Останина за шутку о колясочнике, который получил увечья в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«... удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Останина Артемия Романовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)» — сказано в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Ранее в ходе публичного выступления в Москве комик рассказал шутку, которую можно расценить как оскорбительную по отношению к лицам, получившим травмы и потерявшим трудоспособность в результате специальной военной операции.
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