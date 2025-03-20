Медведев напомнил немецкому канцлеру финал Второй мировой войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил вероятному будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу о финале Второй мировой войны в связи с его заявлениями о якобы действиях России в Европе. В своем сообщении Медведев резко раскритиковал Мерца за слова об агрессивных действиях РФ, сравнив его утверждения с пропагандой Йозефа Геббельса, который являлся одним из последователей основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера.
«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе, в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс. Да, именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941-1945. Известно, чем она победно завершилась. Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, также закончишь», — написал Медведев в telegram-канале.
Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц фактически объявил войну России. В ходе выступления в бундестаге Мерц сделал ряд жестких заявлений об РФ, Филиппо охарактеризовал их как «беспрецедентные по безответственности и жестокости».
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