Следком назвал организаторов атак на Россию при помощи беспилотников

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом), командующий ВВС Украины Николай Олещук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняются в организации атак беспилотниками по регионам России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Всем им [Буданову, Олещуку и Неижпапе] заочно предъявлены обвинения, они объявлены в розыск», — сообщает СК РФ в своем telegram-канале. По данным следствия, указанные лица причастны к организации и проведению атак с использованием беспилотников. Расследование по данному делу продолжается, и могут быть предъявлены обвинения другим лицам, участвующим в организации и осуществлении атак дронами.
На оперативном совещании в Курске председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудил вопросы работы следственных подразделений в условиях боевых действий. Ему доложили, что от атак беспилотников ВСУ пострадали около 43 тысяч человек. Недавно СК РФ рассказал, что только при недавнем нападении дронов по Московской области пострадали более 70 человек
В связи с преступлениями Украины в России возбудили 736 уголовных дел. Председатель СК РФ поручил продолжить защиту прав пострадавших и уделять особое внимание документированию всех фактов нарушений.
*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом
**Николай Олещук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)
***Алексей Неижпапа (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)
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