Ефремов впервые отреагировал на УДО

Ефремов обратился к судье, выразив благодарность
Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за участие в смертельном ДТП, выразил благодарность судье за удовлетворение его ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Благодарю вас, ваша честь», — заявил Ефремов в ходе заседания по его УДО. Соответсвующее кадры публикует telegram-канал. Ожидается, что Ефремов выйдет на свободу 7 апреля.
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