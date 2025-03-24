Ефремов впервые отреагировал на УДО

Ефремов поблагодарил судью за условно-досрочное освобождение
© Служба новостей «URA.RU»
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Ефремов обратился к судье, выразив благодарность
Ефремов обратился к судье, выразив благодарность Фото:

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за участие в смертельном ДТП, выразил благодарность судье за удовлетворение его ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

«Благодарю вас, ваша честь», — заявил Ефремов в ходе заседания по его УДО. Соответсвующее кадры публикует telegram-канал. Ожидается, что Ефремов выйдет на свободу 7 апреля.

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Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за участие в смертельном ДТП, выразил благодарность судье за удовлетворение его ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает telegram-канал Shot.  «Благодарю вас, ваша честь», — заявил Ефремов в ходе заседания по его УДО. Соответсвующее кадры публикует telegram-канал. Ожидается, что Ефремов выйдет на свободу 7 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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