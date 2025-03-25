Politico: ЕС в панике пытается наладить отношения с США

Лидеры Европейского Союза активизировали усилия по урегулированию напряжения в отношениях с США. В контексте этих действий комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович наметил поездку в Вашингтон, как сообщает издание Politico.
Планируется, что в поездке Шефчовича примет участие и Бьорн Зайберт, руководитель кабинета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Мы должны приложить все усилия с обеих сторон, чтобы избежать введения пагубных пошлин и укреплять, а не разрушать торгово-экономические отношения между ЕС и США, остающиеся самыми прочными в мире», — комментирует ситуацию представитель ЕК по торговле Олоф Гилл.
Целью визита является снижение уровня напряженности в торговых отношениях между ЕС и США, что приобретает особую актуальность после решения Брюсселя отложить введение контрмер в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий, установленные президентом Дональдом Трампом.
Напомним, ЕС ранее рассматривал возможность введения ответных тарифов на американские товары на сумму в 21,5 миллиарда евро, но последнее решение Комиссии предусматривает отложение этих мер до начала апреля. Это дает время для продолжения переговоров и стремления к согласованной позиции среди государств-членов ЕС, включая Францию и Италию, которые были скептически настроены к жестким мерам.
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