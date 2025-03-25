Politico: ЕС в панике пытается наладить отношения с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС пытается снизить напряженность в торговых отношениях с США
ЕС пытается снизить напряженность в торговых отношениях с США Фото:

Лидеры Европейского Союза активизировали усилия по урегулированию напряжения в отношениях с США. В контексте этих действий комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович наметил поездку в Вашингтон, как сообщает издание Politico.

Планируется, что в поездке Шефчовича примет участие и Бьорн Зайберт, руководитель кабинета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Мы должны приложить все усилия с обеих сторон, чтобы избежать введения пагубных пошлин и укреплять, а не разрушать торгово-экономические отношения между ЕС и США, остающиеся самыми прочными в мире», — комментирует ситуацию представитель ЕК по торговле Олоф Гилл.

Целью визита является снижение уровня напряженности в торговых отношениях между ЕС и США, что приобретает особую актуальность после решения Брюсселя отложить введение контрмер в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий, установленные президентом Дональдом Трампом.

Напомним, ЕС ранее рассматривал возможность введения ответных тарифов на американские товары на сумму в 21,5 миллиарда евро, но последнее решение Комиссии предусматривает отложение этих мер до начала апреля. Это дает время для продолжения переговоров и стремления к согласованной позиции среди государств-членов ЕС, включая Францию и Италию, которые были скептически настроены к жестким мерам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидеры Европейского Союза активизировали усилия по урегулированию напряжения в отношениях с США. В контексте этих действий комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович наметил поездку в Вашингтон, как сообщает издание Politico. Планируется, что в поездке Шефчовича примет участие и Бьорн Зайберт, руководитель кабинета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Мы должны приложить все усилия с обеих сторон, чтобы избежать введения пагубных пошлин и укреплять, а не разрушать торгово-экономические отношения между ЕС и США, остающиеся самыми прочными в мире», — комментирует ситуацию представитель ЕК по торговле Олоф Гилл. Целью визита является снижение уровня напряженности в торговых отношениях между ЕС и США, что приобретает особую актуальность после решения Брюсселя отложить введение контрмер в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий, установленные президентом Дональдом Трампом. Напомним, ЕС ранее рассматривал возможность введения ответных тарифов на американские товары на сумму в 21,5 миллиарда евро, но последнее решение Комиссии предусматривает отложение этих мер до начала апреля. Это дает время для продолжения переговоров и стремления к согласованной позиции среди государств-членов ЕС, включая Францию и Италию, которые были скептически настроены к жестким мерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...