Преемница Виннер ушла с поста спустя полгода

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Капранова объявила об уходе с поста вице-президента ФГР
Капранова объявила об уходе с поста вице-президента ФГР Фото:

Вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Ольга Капранова объявила о своем уходе с поста. Информацию об этом событии она разместила в соцсетях.

«Вчера я завершила свой последний день работы в Федерации гимнастики России», — написала Ольга Капранова в своем telegram-канале. Она также сообщила о своей твердой уверенности в том, что сделала неизбежный и правильный выбор. В своем сообщении Капранова также выразила благодарность коллективу ФГР за совместную работу и поделилась планами на будущее, которые включают участие в новых проектах и развитие клубной системы в художественной гимнастике.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер называла Капранову своей преемницей на посту. Однако осенью 2024 года гимнастические федерации были объединены, и Олег Белозеров занял пост Винер, а Капранова заняла должность вице-президента. Она пробыла на этом посту почти полгода — с 1 октября 2024 года по 26 марта 2025.

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Вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Ольга Капранова объявила о своем уходе с поста. Информацию об этом событии она разместила в соцсетях. «Вчера я завершила свой последний день работы в Федерации гимнастики России», — написала Ольга Капранова в своем telegram-канале. Она также сообщила о своей твердой уверенности в том, что сделала неизбежный и правильный выбор. В своем сообщении Капранова также выразила благодарность коллективу ФГР за совместную работу и поделилась планами на будущее, которые включают участие в новых проектах и развитие клубной системы в художественной гимнастике. Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер называла Капранову своей преемницей на посту. Однако осенью 2024 года гимнастические федерации были объединены, и Олег Белозеров занял пост Винер, а Капранова заняла должность вице-президента. Она пробыла на этом посту почти полгода — с 1 октября 2024 года по 26 марта 2025.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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