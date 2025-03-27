Скончавшегося от рака Алексея Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище

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Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище
Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище Фото:

Церемония прощания заслуженным артистом Россиис Алексеем Веселкиным пройдет в РАМТе 29 марта. Его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в театре.

Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет после продолжительной болезни. Ведущий программ «До 16 и старше» и «Царь горы» Алексей Веселкин боролся с онкологическим заболеванием на протяжении последних лет. 

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Церемония прощания заслуженным артистом Россиис Алексеем Веселкиным пройдет в РАМТе 29 марта. Его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в театре. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет после продолжительной болезни. Ведущий программ «До 16 и старше» и «Царь горы» Алексей Веселкин боролся с онкологическим заболеванием на протяжении последних лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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