Скончавшегося от рака Алексея Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище

Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище
Церемония прощания заслуженным артистом Россиис Алексеем Веселкиным пройдет в РАМТе 29 марта. Его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в театре.
Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет после продолжительной болезни. Ведущий программ «До 16 и старше» и «Царь горы» Алексей Веселкин боролся с онкологическим заболеванием на протяжении последних лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.