Минкульт Украины, вооружившись болгаркой, пытается сделать ДНК мощей в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре началась работа комиссии Минкульта Украины — она вскрывает раки с целью инвентаризации и проверки святых мощей. Об этом сообщает Союз православных журналистов.
«Утром 28 марта на территорию Нижних пещер Лавры прибыла комиссия для „инвентаризации и проверки“ святых мощей в Ближних пещерах. Члены комиссии планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы», — сообщает Союз православных журналистов. Отмечается, что в состав комиссии входят также сотрудники силовых структур. Ранее сообщалось о том, что один из работников Минкульта вооружен болгаркой.
Комиссия зашла также в Дальние пещеры обители. Результаты исследования засекречены, поскольку отнесены к «информации с ограниченным доступом».
Работа комиссии регулируется приказом Министерства культуры от 5 марта 2025 года, который предписывает провести проверку наличия останков святых и оценить их историческую значимость. В случае обнаружения культурных ценностей, они будут внесены в специальные списки для отчетности. Процесс контролируется министром культуры Николаем Точицким и директором департамента защиты и сохранения культурного наследия Владимиром Шорниковым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.