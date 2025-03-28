Минкульт Украины, вооружившись болгаркой, пытается сделать ДНК мощей в Киево-Печерской лавре

СПЖ: Минкульт Украины ворвался в Киево-Печерскую лавру для ДНК-экспертизы мощей
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Минкульт Украины проводит ДНК-экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре
Минкульт Украины проводит ДНК-экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре Фото:

В Киево-Печерской лавре началась работа комиссии Минкульта Украины — она вскрывает раки с целью инвентаризации и проверки святых мощей. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

«Утром 28 марта на территорию Нижних пещер Лавры прибыла комиссия для „инвентаризации и проверки“ святых мощей в Ближних пещерах. Члены комиссии планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы», — сообщает Союз православных журналистов. Отмечается, что в состав комиссии входят также сотрудники силовых структур. Ранее сообщалось о том, что один из работников Минкульта вооружен болгаркой.

Комиссия зашла также в Дальние пещеры обители. Результаты исследования засекречены, поскольку отнесены к «информации с ограниченным доступом». 

Работа комиссии регулируется приказом Министерства культуры от 5 марта 2025 года, который предписывает провести проверку наличия останков святых и оценить их историческую значимость. В случае обнаружения культурных ценностей, они будут внесены в специальные списки для отчетности. Процесс контролируется министром культуры Николаем Точицким и директором департамента защиты и сохранения культурного наследия Владимиром Шорниковым.

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В Киево-Печерской лавре началась работа комиссии Минкульта Украины — она вскрывает раки с целью инвентаризации и проверки святых мощей. Об этом сообщает Союз православных журналистов. «Утром 28 марта на территорию Нижних пещер Лавры прибыла комиссия для „инвентаризации и проверки“ святых мощей в Ближних пещерах. Члены комиссии планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы», — сообщает Союз православных журналистов. Отмечается, что в состав комиссии входят также сотрудники силовых структур. Ранее сообщалось о том, что один из работников Минкульта вооружен болгаркой. Комиссия зашла также в Дальние пещеры обители. Результаты исследования засекречены, поскольку отнесены к «информации с ограниченным доступом».  Работа комиссии регулируется приказом Министерства культуры от 5 марта 2025 года, который предписывает провести проверку наличия останков святых и оценить их историческую значимость. В случае обнаружения культурных ценностей, они будут внесены в специальные списки для отчетности. Процесс контролируется министром культуры Николаем Точицким и директором департамента защиты и сохранения культурного наследия Владимиром Шорниковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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