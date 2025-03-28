Десятки беспилотников по России и преступления ВСУ в Курской области: карта СВО 28 марта

ВСУ ударили почти сотней беспилотников по российским регионам. Так, над Воронежской областью уничтожены 32 БПЛА, а над Брянской — 20. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также стало известно о преступлениях бойцов ВСУ в Курской области — они минировали коробки для подрыва мирных жителей. ВС РФ продолжают выбивать противника из оккупированного региона — в частности, они освободили село Гоголевка, и отражать разрозненные атаки в белгородском приграничье. Подробнее о ходе спецоперации и ситуации на фронте — в материале URA.RU.
Атака дронов ВСУ
Российские системы ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников в ночь на 28 марта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью — 32 БПЛА, следом идет Саратовская область с 19 уничтоженными беспилотниками. Среди других регионов, где произошли перехваты, — Курская область с 17 сбитыми дронами, Белгородская область, с шестью беспилотников, Липецкая область с двумя уничтоженными БПЛА, а также Ростовская и Тамбовская, где было сбито по одному дрону.
Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе (Брянская область). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет, среди разрушений — специализированный автомобиль-молоковоз, повреждение здание молочной фермы и пункт охраны, а также трансформаторная подстанция и легковой автомобиль.
Курская область
Солдаты ВСУ, вторгшиеся на территорию Курской области, применяли изощренную тактику минирования. Они устанавливали и прятали взрывчатку в коробки и подарки, таким образом, чтобы мирное поселение получило как можно больше увечий, рассказал сапер с позывным «Потап».
ВС РФ освободили село Гоголевка. Об этом сообщили в Минобороны. Также они полностью отбили у противника пункт пропуска «Суджа».
В селе Гуево российским войскам противостоят наиболее подготовленные части сил специальных операций (ССО) ВСУ. Бойцы России продолжают продвижение к Олешне.
Киев нанес удар с помощью РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа». В результате этого она получила серьезные повреждения, сообщает ТАСС.
БПЛА, используемых разведывательно-десантными подразделениями 106-й Тульской дивизии ВДВ, проводят успешные операции по уничтожению военной техники ВСУ в приграничных зонах Курской области. Операторы дронов обнаруживают артиллерийские установки, скрытые в лесополосах, и эффективно уничтожают танки, которые пытаются атаковать российские позиции. Кроме того, было найдено убежище украинских бойцов, расположенное в подвале на территории частного домовладения, пишет «Пятый канал».
Белгородская область
ВСУ атаковали 50 беспилотниками и 15 боеприпасами 11 районов региона. Российские войска успешно отражают накаты малых групп ВСУ в районе сел Демидовка и Поповка, об этом пишут военкоры telegram-канала «WarGonzo».
ДНР
ВС РФ продвинулись к северу от села Бурлацкое, развивают успех в пунктах Вольное поле и Веселое. В Часовом Яре продолжаются бои в городской черте.
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