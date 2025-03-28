В зоне СВО погиб Герой России Марат Тибилов, защищавший Курскую область от ВСУ

Под Курском погиб майор Тибилов
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
В курском приграничье погиб Герой России, майор Марат Тибилов. Он защищал регион от бойцов украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — написали на сайте Росгвардии. Руководство и весь состав Федеральной службы войск нацгвардии страны выразили соболезнования семье офицера.
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