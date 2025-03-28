В зоне СВО погиб Герой России Марат Тибилов, защищавший Курскую область от ВСУ

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Под Курском погиб майор Тибилов
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новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В курском приграничье погиб Герой России, майор Марат Тибилов. Он защищал регион от бойцов украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. 

«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — написали на сайте Росгвардии. Руководство и весь состав Федеральной службы войск нацгвардии страны выразили соболезнования семье офицера. 

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В курском приграничье погиб Герой России, майор Марат Тибилов. Он защищал регион от бойцов украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.  «При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — написали на сайте Росгвардии. Руководство и весь состав Федеральной службы войск нацгвардии страны выразили соболезнования семье офицера. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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