Российские кикбоксеры будут выступать на турнирах WKF с флагом и гимном

Российские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях под эгидой Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) с национальным флагом и гимном. Об этом объявил председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков в ходе встречи с президентом WKF Фридрихом Эксенбергером.
«Сегодня мы достигли согласия по многим принципиальным вопросам, но главным является участие российских атлетов в международных соревнованиях, проводимых под эгидой WKF, с использованием государственной символики Российской Федерации — флага и гимна», — приводит слова Хасикова «Матч ТВ». Председатель отметил важность российского участия в мировых соревнованиях по кикбоксингу. Далее он намерен договориться о проведении профессиональных турниров с участием спортсменов из стран БРИКС. Встреча Хасикова с Эксенбергером прошла 10 апреля в Олимпийском комитете России.
В отношении российских спортсменов начали вводиться санкции после начала СВО. В частности, им запрещалось участвовать в соревнованиях под флагом РФ. Ранее российские гимнасты отказались выступать в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) из-за проблем с получением виз и обвинений в политизации спорта. Тем не менее Международный олимпийский комитет давал понять, что хочет видеть участие российских спортсменов.
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