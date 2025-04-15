Беглов напомнил петербуржцам о бесплатной вакцинации животных

В преддверии дачного сезона 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил о бесплатной вакцинации для животных. В частности, о необходимости прививок для собак перед началом летнего периода. Об этом сообщается на сайте Смольного.
«Перед началом дачного сезона важно дать возможность владельцам своевременно защитить своих питомцев. Петербуржцы могут бесплатно привить собак от бешенства и других опасных болезней в государственных ветеринарных клиниках», — подчеркнул Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.
Санкт-Петербург имеет долгую историю в области защиты прав животных. Город был первым, кто принял законодательные акты о защите животных 160 лет назад и продолжает быть лидером в этой области. В рамках усилий по обеспечению благополучия животных, городскими властями было создано 17 площадок для выгула и дрессировки собак, а также проводятся регулярные мероприятия по профилактике заболеваний.
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