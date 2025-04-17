Власти Петербурга объяснили, из-за чего в Москве прожиточный минимум выше

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина в ходе прямой линии прокомментировала вопрос о возможном приравнивании прожиточного минимума в Петербурге к московскому уровню. Она пояснила, что москвичам требуется больше денег, чем жителям Петербурга.
«Мы берем средний прожиточный минимум по России и используем коэффициент. В Санкт-Петербурге коэффициент составляет 1,09, в Москве 1,2. Поэтому когда мы умножаем средний по России размер на этот коэффициент, получается тот размер прожиточного минимума, о котором мы говорим. Поэтому мы не можем приравнять — здесь не наши полномочия», — рассказала Наталья Чечина во время трансляции на телеканале Санкт-Петербург. С января 2025 года в Москве прожиточный минимум установлен на уровне 23 908 рублей, в то время как в Санкт-Петербурге он составляет 19 329 рублей.
Вице-губернатор пояснила, что при определении коэффициента учитываются различные факторы: климатические условия, уровень цен на товары и услуги, а также другие социально-экономические показатели. Эти параметры различаются по регионам, что и отражается в размере прожиточного минимума. Чечина отметила, что вопрос изменения коэффициента и, соответственно, приравнивания прожиточного минимума к московскому уровню не входит в компетенцию региональных властей. Решения по этому поводу принимаются на федеральном уровне, исходя из общероссийских стандартов и методик.
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