Песков объяснил URA.RU, почему Путин откладывает свое послание

Песков: Путин считает целесообразным огласить послание позже
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В Кремле объяснили, почему Путин откладывает свое послание
В Кремле объяснили, почему Путин откладывает свое послание Фото:

Оглашение ежегодного послания президента сдвигается на более поздний срок в связи с тем, что Владимир Путин считает это «более целесообразным». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«[Оглашение послания] сдвигается в связи с рабочим графиком президента и с тем, что президент считает более целесообразным его оглашение в более поздние сроки. Пока дата не определена» — отметил Песков.

Владимир Путин не выступал с посланием к Федеральному Собранию в 2022 году после начала СВО. В 2023 и в 2024 годах обращение состоялось в феврале.

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Оглашение ежегодного послания президента сдвигается на более поздний срок в связи с тем, что Владимир Путин считает это «более целесообразным». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Оглашение послания] сдвигается в связи с рабочим графиком президента и с тем, что президент считает более целесообразным его оглашение в более поздние сроки. Пока дата не определена» — отметил Песков. Владимир Путин не выступал с посланием к Федеральному Собранию в 2022 году после начала СВО. В 2023 и в 2024 годах обращение состоялось в феврале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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