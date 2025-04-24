Песков объяснил URA.RU, почему Путин откладывает свое послание

Оглашение ежегодного послания президента сдвигается на более поздний срок в связи с тем, что Владимир Путин считает это «более целесообразным». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«[Оглашение послания] сдвигается в связи с рабочим графиком президента и с тем, что президент считает более целесообразным его оглашение в более поздние сроки. Пока дата не определена» — отметил Песков.
Владимир Путин не выступал с посланием к Федеральному Собранию в 2022 году после начала СВО. В 2023 и в 2024 годах обращение состоялось в феврале.
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