В Кремле готовы предложить БРИКС создание аналога Гаагского суда

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В Кремле поддержали идею о создании нового международного уголовного суда
В Кремле поддержали идею о создании нового международного уголовного суда Фото:

Идея замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о создании аналога Гаагского суда проработана. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в дальнейшем она будет прорабатываться с партнерами по БРИКС.

«С деталями инициативы пока не знаком. Но, безусловно, она проработана. Будем дальше вести диалог с нашими партнерами по БРИКС», — отметил Песков.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале «Правоведение» СПбГУ заявил, что возможно создание альтернативы Гаагскому суду. Он предлагает сделать это в рамках БРИКС. По мнению Медведева, это подтвердило бы стремление стран-участниц объединения «неукоснительно следовать принципам Устава ООН».

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Идея замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о создании аналога Гаагского суда проработана. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в дальнейшем она будет прорабатываться с партнерами по БРИКС. «С деталями инициативы пока не знаком. Но, безусловно, она проработана. Будем дальше вести диалог с нашими партнерами по БРИКС», — отметил Песков. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале «Правоведение» СПбГУ заявил, что возможно создание альтернативы Гаагскому суду. Он предлагает сделать это в рамках БРИКС. По мнению Медведева, это подтвердило бы стремление стран-участниц объединения «неукоснительно следовать принципам Устава ООН».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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