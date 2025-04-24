Илон Маск согласился с Трампом, который раскритиковал Зеленского из-за Крыма

Американский предприниматель и старший советник президента США Дональда Трампа — Илон Маск — согласился с критикой оного в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост опубликован им в соцсетях.
«Именно», — написал Илон Маск в соцсети X в ответ на публикацию вице-президента США Джей Ди Вэнс. Тот, в свою очередь, опубликовал сообщение Трампа.
Американский президент в своем сообщении отметил, что сложившаяся на Украине ситуация плачевна, и Зеленский, по его мнению, должен заключить мир, чтобы не потерять страну. Также Трамп выступил с критикой слов украинского лидера о непризнании Крыма как части России, подчеркнув, что такие заявления мешают урегулированию конфликта.
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