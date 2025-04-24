Илон Маск согласился с Трампом, который раскритиковал Зеленского из-за Крыма

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Маск поддержал Вэнса и Трампа в критике Зеленского
Маск поддержал Вэнса и Трампа в критике Зеленского Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американский предприниматель и старший советник президента США Дональда Трампа — Илон Маск — согласился с критикой оного в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост опубликован им в соцсетях.

«Именно», — написал Илон Маск в соцсети X в ответ на публикацию вице-президента США Джей Ди Вэнс. Тот, в свою очередь, опубликовал сообщение Трампа.

Американский президент в своем сообщении отметил, что сложившаяся на Украине ситуация плачевна, и Зеленский, по его мнению, должен заключить мир, чтобы не потерять страну. Также Трамп выступил с критикой слов украинского лидера о непризнании Крыма как части России, подчеркнув, что такие заявления мешают урегулированию конфликта.

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Американский предприниматель и старший советник президента США Дональда Трампа — Илон Маск — согласился с критикой оного в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост опубликован им в соцсетях. «Именно», — написал Илон Маск в соцсети X в ответ на публикацию вице-президента США Джей Ди Вэнс. Тот, в свою очередь, опубликовал сообщение Трампа. Американский президент в своем сообщении отметил, что сложившаяся на Украине ситуация плачевна, и Зеленский, по его мнению, должен заключить мир, чтобы не потерять страну. Также Трамп выступил с критикой слов украинского лидера о непризнании Крыма как части России, подчеркнув, что такие заявления мешают урегулированию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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