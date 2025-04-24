Путин: ВВП в России вырос на 1,9% за первые месяцы 2025 года

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Путин рассказал о росте ВВП в стране
Путин рассказал о росте ВВП в стране Фото:

ВВП России по итогам первых двух месяцев 2025 года продемонстрировала рост на 1,9%. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«За январь-февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении», — сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

В ходе видеоконференции с членами правительства Путин также обсудил сохранение инфляции на довольно высоком уровне в 10% и необходимость достижения устойчивого снижения темпов роста цен в России. Тажке он поручил предоставить ему отчет о предпринимаемых мерах по стабилизации и улучшению ситуации в сфере жилищного строительства.

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ВВП России по итогам первых двух месяцев 2025 года продемонстрировала рост на 1,9%. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «За январь-февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении», — сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». В ходе видеоконференции с членами правительства Путин также обсудил сохранение инфляции на довольно высоком уровне в 10% и необходимость достижения устойчивого снижения темпов роста цен в России. Тажке он поручил предоставить ему отчет о предпринимаемых мерах по стабилизации и улучшению ситуации в сфере жилищного строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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