Путин: ВВП в России вырос на 1,9% за первые месяцы 2025 года

ВВП России по итогам первых двух месяцев 2025 года продемонстрировала рост на 1,9%. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«За январь-февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении», — сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
В ходе видеоконференции с членами правительства Путин также обсудил сохранение инфляции на довольно высоком уровне в 10% и необходимость достижения устойчивого снижения темпов роста цен в России. Тажке он поручил предоставить ему отчет о предпринимаемых мерах по стабилизации и улучшению ситуации в сфере жилищного строительства.
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