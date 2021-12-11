Верховный суд разъяснил россиянам право на самооборону

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Жертва имеет право любым способом защищаться от насилия Фото:

Верховный суд дал оценку правам россиян на самооборону, основываясь на конкретных делах. Ранее президент РФ Владимир Путин попросил орган внимательно проанализировать такие случаи, чтобы защитить людей в России. URA.RU собрало информацию о том, что считается самообороной по российским законам, а что таковой не является.

  • Запрещено стрелять в убегающих людей, самообороной это не является;
  • Женщина может любым способом защититься от кулаков мужа, пишет юридический портал «Право.ру», основываясь на данных Верховного суда.
  • Если человек приехал без оружия или иных предметов, способных причинить вред, и не угрожал, самообороной нападение на него быть не может. Таким образом, суд трактует ситуацию как-то, что в применении мер защиты нет необходимости;
  • Если оружие было в руках у нападавшего, самообороной действия защищавшегося являются. Важным фактором для признания действий самообороной является соотношение сил;
  • При этом одних угроз недостаточно, чтобы применить силу в ответ;
  • Суды не считают самообороной убийство в состоянии алкогольного опьянения;
  • Часто люди, совершившие насилие, пытаются оговорить своих жертв и выдать свои действия за самооборону. С другой стороны, сотрудники МВД предъявляют обвинения тем, кто защищал свою жизнь и жизнь своих близких.

В качестве средств самообороны автомобилистам проще всего возить с собой газовые баллончики или отечественные электрошокеры. Охотничьи ружья можно перевозить в сложенном состоянии, без патронов и с соответствующим разрешением. Газовые и травматические пистолеты следует носить в кобуре, также без патронов.

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Верховный суд дал оценку правам россиян на самооборону, основываясь на конкретных делах. Ранее президент РФ Владимир Путин попросил орган внимательно проанализировать такие случаи, чтобы защитить людей в России. URA.RU собрало информацию о том, что считается самообороной по российским законам, а что таковой не является. В качестве средств самообороны автомобилистам проще всего возить с собой газовые баллончики или отечественные электрошокеры. Охотничьи ружья можно перевозить в сложенном состоянии, без патронов и с соответствующим разрешением. Газовые и травматические пистолеты следует носить в кобуре, также без патронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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