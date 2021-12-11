Верховный суд разъяснил россиянам право на самооборону

Жертва имеет право любым способом защищаться от насилия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верховный суд дал оценку правам россиян на самооборону, основываясь на конкретных делах. Ранее президент РФ Владимир Путин попросил орган внимательно проанализировать такие случаи, чтобы защитить людей в России. URA.RU собрало информацию о том, что считается самообороной по российским законам, а что таковой не является.

Запрещено стрелять в убегающих людей, самообороной это не является;

Женщина может любым способом защититься от кулаков мужа, пишет юридический портал «Право.ру», основываясь на данных Верховного суда.

Если человек приехал без оружия или иных предметов, способных причинить вред, и не угрожал, самообороной нападение на него быть не может. Таким образом, суд трактует ситуацию как-то, что в применении мер защиты нет необходимости;

Если оружие было в руках у нападавшего, самообороной действия защищавшегося являются. Важным фактором для признания действий самообороной является соотношение сил;

При этом одних угроз недостаточно, чтобы применить силу в ответ;

Суды не считают самообороной убийство в состоянии алкогольного опьянения;

Часто люди, совершившие насилие, пытаются оговорить своих жертв и выдать свои действия за самооборону. С другой стороны, сотрудники МВД предъявляют обвинения тем, кто защищал свою жизнь и жизнь своих близких.

В качестве средств самообороны автомобилистам проще всего возить с собой газовые баллончики или отечественные электрошокеры. Охотничьи ружья можно перевозить в сложенном состоянии, без патронов и с соответствующим разрешением. Газовые и травматические пистолеты следует носить в кобуре, также без патронов.