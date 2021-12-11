Верховный суд разъяснил россиянам право на самооборону

Верховный суд дал оценку правам россиян на самооборону, основываясь на конкретных делах. Ранее президент РФ Владимир Путин попросил орган внимательно проанализировать такие случаи, чтобы защитить людей в России. URA.RU собрало информацию о том, что считается самообороной по российским законам, а что таковой не является.
Запрещено стрелять в убегающих людей, самообороной это не является;
Женщина может любым способом защититься от кулаков мужа, пишет юридический портал «Право.ру», основываясь на данных Верховного суда.
Если человек приехал без оружия или иных предметов, способных причинить вред, и не угрожал, самообороной нападение на него быть не может. Таким образом, суд трактует ситуацию как-то, что в применении мер защиты нет необходимости;
Если оружие было в руках у нападавшего, самообороной действия защищавшегося являются. Важным фактором для признания действий самообороной является соотношение сил;
При этом одних угроз недостаточно, чтобы применить силу в ответ;
Суды не считают самообороной убийство в состоянии алкогольного опьянения;
Часто люди, совершившие насилие, пытаются оговорить своих жертв и выдать свои действия за самооборону. С другой стороны, сотрудники МВД предъявляют обвинения тем, кто защищал свою жизнь и жизнь своих близких.
В качестве средств самообороны автомобилистам проще всего возить с собой газовые баллончики или отечественные электрошокеры. Охотничьи ружья можно перевозить в сложенном состоянии, без патронов и с соответствующим разрешением. Газовые и травматические пистолеты следует носить в кобуре, также без патронов.
Верховный суд дал оценку правам россиян на самооборону, основываясь на конкретных делах. Ранее президент РФ Владимир Путин попросил орган внимательно проанализировать такие случаи, чтобы защитить людей в России. URA.RU собрало информацию о том, что считается самообороной по российским законам, а что таковой не является. В качестве средств самообороны автомобилистам проще всего возить с собой газовые баллончики или отечественные электрошокеры. Охотничьи ружья можно перевозить в сложенном состоянии, без патронов и с соответствующим разрешением. Газовые и травматические пистолеты следует носить в кобуре, также без патронов.