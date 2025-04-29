Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя четыре часа

В Волгограде завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Республики Беларусь Александра Лукашенко. Беседа длилась ровно четыре часа, сообщают СМИ.
«Переговоры завершены. Лукашенко и Путин общались тет-а-тет 4 часа ровно», — пишет Беларусское издание Белта. Лидеры двух государств встретились в Волгограде 29 апреля. Вместе они приняли участие в форуме «Великое наследие — общее будущее.
Там президент РФ предложил Александру Лукашенко посетить Парад Победы, который пройдет в Москве 9-го мая. Президент Республики заявил, что не сможет не посетить праздничное мероприятие.
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