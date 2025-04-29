Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя четыре часа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Путина и Лукашенко продлилась четыре часа
Встреча Путина и Лукашенко продлилась четыре часа Фото:

В Волгограде завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Республики Беларусь Александра Лукашенко. Беседа длилась ровно четыре часа, сообщают СМИ. 

«Переговоры завершены. Лукашенко и Путин общались тет-а-тет 4 часа ровно», — пишет Беларусское издание Белта. Лидеры двух государств встретились в Волгограде 29 апреля. Вместе они приняли участие в форуме «Великое наследие — общее будущее. 

Там президент РФ предложил Александру Лукашенко посетить Парад Победы, который пройдет в Москве 9-го мая. Президент Республики заявил, что не сможет не посетить праздничное мероприятие. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгограде завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Республики Беларусь Александра Лукашенко. Беседа длилась ровно четыре часа, сообщают СМИ.  «Переговоры завершены. Лукашенко и Путин общались тет-а-тет 4 часа ровно», — пишет Беларусское издание Белта. Лидеры двух государств встретились в Волгограде 29 апреля. Вместе они приняли участие в форуме «Великое наследие — общее будущее.  Там президент РФ предложил Александру Лукашенко посетить Парад Победы, который пройдет в Москве 9-го мая. Президент Республики заявил, что не сможет не посетить праздничное мероприятие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...