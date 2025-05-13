Российский бизнес всегда и во всем поддерживает президента страны Владимира Путина и разделяет с ним видение будущего страны. Об этом сообщил URA.RU председатель предпринимательского объединения «Деловая Россия» Алексей Репик по после встречи участников съезда организации с главой государства.
«Российский бизнес всегда с ним, всегда его поддерживает, всегда патриотичен в первую очередь. Что наши мысли, что наш образ будущего он сонаправлен с будущим нашей страны», — заявил Репик корреспонденту URA.RU. Он подчеркнул, что главное — сообщить об этом президенту и гражданам, которые видят, что бизнес функционирует нормально и правильно. По его словам, главная задача бизнес-сообщества — подтвердить уверенность президента в поддержке со стороны предпринимателей.
Репик также добавил, что деловому сообществу важно иметь возможность высказывать свои идеи руководству страны и получать компетентный ответ. По его словам, правительство уже подготовило большой набор решений, находящихся в проработке для улучшения условий ведения бизнеса в России.
Встреча президента Владимира Путина с представителями «Деловой России» прошла на фоне обсуждения ключевых вызовов для экономики, включая санкционное давление, возвращение иностранных компаний и пересмотр налоговых правил. Ранее Путин отметил вклад бизнеса в рост ВВП и подчеркнул важность партнерства государства и предпринимателей
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