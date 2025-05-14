Путин и президент Бразилии да Силва выразили готовность к укреплению партнерства

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора выразили обоюдную готовность к укреплению стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы Кремля.
«Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры», — говорится в сообщении. В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, уделив особое внимание реализации достигнутых ранее договоренностей.
Ранее на встрече в Москве президент Бразилии Лула да Силва заявлял о намерении обсудить с Владимиром Путиным расширение сотрудничества в военной сфере и в области освоения космоса. Эти вопросы также входят в повестку двусторонних отношений и отражают стремление сторон к углублению стратегического партнерства.
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