Путин присудил премию маршала Жукова создателям уникальных снарядов

Президент России Владимир Путин присудил премию маршала Жукова создателям снарядов для тяжелых огнеметных систем. Соответствующий указ выставлен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Присудить Государственную премию Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова <...> в области создания вооружения и военной техники», — говорится в указе. Высокой государственной награды удостоены создатели неуправляемых реактивных снарядов повышенной дальности и мощности для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2.
Среди награжденных — ведущие инженеры и эксперты акционерного общества «Научно-производственное объединение „СПЛАВ“ имени А.Н. Ганичева». В их числе главный конструктор Михаил Васькин, главный конструктор научно-теоретического направления Сергей Захаров, начальник технологического отдела Павел Лахов и главный конструктор направления реактивных систем залпового огня Игорь Хлебников. Также премии удостоены представители Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ — главный эксперт Тимур Гиматдинов и главный эксперт Сергей Хрипков.
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