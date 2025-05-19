Минюст РФ предложил ввести уголовное наказание за нарушения закона об иноагентах

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Минюст предложил ввести уголовную ответственность за нарушения закона об иноагентах
Минюст предложил ввести уголовную ответственность за нарушения закона об иноагентах Фото:

Министерство юстиции России намерено ужесточить ответственность за нарушение закона об иностранных агентах, введя уголовное наказание за несоблюдение требований этого законодательства. Об этом сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко в ходе сессии Петербургского международного юридического форума.

«Следует отметить, что столь незначительные суммы штрафов не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты до последнего времени торжествуют по факту их включения в реестр. Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить», — заявил Свириденко на заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте форума.

Замминистра отметил, что уголовная ответственность за аналогичные правонарушения уже предусмотрена в ряде стран, включая США, Австралию и Великобританию. В настоящее время российское законодательство предусматривает административные штрафы для физических лиц за нарушение закона в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а уголовное наказание может наступить только при повторном нарушении в течение года и предусматривает до двух лет лишения свободы. Свириденко выразил надежду, что депутаты поддержат инициативу Минюста по ужесточению законодательства.

Ранее Минюст России выступил с инициативой усилить уголовную ответственность за акты вандализма в отношении воинских захоронений и памятников, пишет RT. По словам первого замминистра юстиции Евгения Забарчука, с февраля 2022 года на территории страны зарегистрировано свыше 370 случаев осквернения объектов воинской памяти и других мемориальных сооружений, вызвавших широкий общественный резонанс.

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Министерство юстиции России намерено ужесточить ответственность за нарушение закона об иностранных агентах, введя уголовное наказание за несоблюдение требований этого законодательства. Об этом сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко в ходе сессии Петербургского международного юридического форума. «Следует отметить, что столь незначительные суммы штрафов не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты до последнего времени торжествуют по факту их включения в реестр. Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить», — заявил Свириденко на заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте форума. Замминистра отметил, что уголовная ответственность за аналогичные правонарушения уже предусмотрена в ряде стран, включая США, Австралию и Великобританию. В настоящее время российское законодательство предусматривает административные штрафы для физических лиц за нарушение закона в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а уголовное наказание может наступить только при повторном нарушении в течение года и предусматривает до двух лет лишения свободы. Свириденко выразил надежду, что депутаты поддержат инициативу Минюста по ужесточению законодательства. Ранее Минюст России выступил с инициативой усилить уголовную ответственность за акты вандализма в отношении воинских захоронений и памятников, пишет RT. По словам первого замминистра юстиции Евгения Забарчука, с февраля 2022 года на территории страны зарегистрировано свыше 370 случаев осквернения объектов воинской памяти и других мемориальных сооружений, вызвавших широкий общественный резонанс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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