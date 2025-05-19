Минюст РФ предложил ввести уголовное наказание за нарушения закона об иноагентах

Министерство юстиции России намерено ужесточить ответственность за нарушение закона об иностранных агентах, введя уголовное наказание за несоблюдение требований этого законодательства. Об этом сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко в ходе сессии Петербургского международного юридического форума.
«Следует отметить, что столь незначительные суммы штрафов не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты до последнего времени торжествуют по факту их включения в реестр. Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить», — заявил Свириденко на заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте форума.
Замминистра отметил, что уголовная ответственность за аналогичные правонарушения уже предусмотрена в ряде стран, включая США, Австралию и Великобританию. В настоящее время российское законодательство предусматривает административные штрафы для физических лиц за нарушение закона в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а уголовное наказание может наступить только при повторном нарушении в течение года и предусматривает до двух лет лишения свободы. Свириденко выразил надежду, что депутаты поддержат инициативу Минюста по ужесточению законодательства.
Ранее Минюст России выступил с инициативой усилить уголовную ответственность за акты вандализма в отношении воинских захоронений и памятников, пишет RT. По словам первого замминистра юстиции Евгения Забарчука, с февраля 2022 года на территории страны зарегистрировано свыше 370 случаев осквернения объектов воинской памяти и других мемориальных сооружений, вызвавших широкий общественный резонанс.
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