Российские вооруженные силы нанесли удар по железнодорожному эшелону с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска нанесли удар по эшелону с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области. Он был уничтожен», — приводят слова Рогова РИА Новости.
Ранее российские военные нанесли удары по объектам снабжения и управления ВСУ, в том числе по штабу в Херсонской области и по железнодорожной инфраструктуре. На фоне продолжающихся поставок вооружения Киеву со стороны западных стран, такие удары становятся частью стратегии по прекращению наступательных действий ВСУ
