Уиткофф: необходимости в обсуждении прекращения огня на Украине нет

Поскольку появились договоренности о мире на Украине, то в обсуждении прекращения огня нет необходимости. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что прекращение огня — условие, предваряющее мирную сделку, и именно мирная сделка является главной целью переговоров по Украине. «Президент США Дональд Трамп многого добился на встрече с президентом России Владимиром Путиным 15 августа. Теперь мы можем говорить именно о мирной сделке», — сказал Уиткофф.
Встреча Путин и Трампа прошла 15 августа на Аляске. По словам российского лидера, вопрос украинского урегулирования стал основной темой саммита.
