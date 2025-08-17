Уиткофф: необходимости в обсуждении прекращения огня на Украине нет

Уиткофф: если речь идет о мире, прекращение огня подразумевается само собой
Уиткофф: если речь идет о мире, прекращение огня подразумевается само собой Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Поскольку появились договоренности о мире на Украине, то в обсуждении прекращения огня нет необходимости. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что прекращение огня — условие, предваряющее мирную сделку, и именно мирная сделка является главной целью переговоров по Украине. «Президент США Дональд Трамп многого добился на встрече с президентом России Владимиром Путиным 15 августа. Теперь мы можем говорить именно о мирной сделке», — сказал Уиткофф.

Встреча Путин и Трампа прошла 15 августа на Аляске. По словам российского лидера, вопрос украинского урегулирования стал основной темой саммита.

