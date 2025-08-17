Уиткофф назвал эпическим успехом результат саммита на Аляске

Россия и США достигли «эпического» успеха на саммите в Анкоридже. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
«Достигнутый нами [на Аляске прогресс] оказался эпическим, это факт», — заявил Уиткофф. Кроме того, он отметил, что итоги этих переговоров превзошли все ожидания.
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа в Анкоридже. В беседе приняли участие высокопоставленные представители обеих стран, включая госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам саммита стороны отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине и выразили надежду на продолжение диалога в ближайшем будущем.
