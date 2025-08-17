Уиткофф назвал эпическим успехом результат саммита на Аляске

Уиткофф: достигнутый нами прогресс оказался эпическим
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уиткофф заявил, что итоги переговоров на Аляске превысили ожидания
Уиткофф заявил, что итоги переговоров на Аляске превысили ожидания Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Россия и США достигли «эпического» успеха на саммите в Анкоридже. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

«Достигнутый нами [на Аляске прогресс] оказался эпическим, это факт», — заявил Уиткофф. Кроме того, он отметил, что итоги этих переговоров превзошли все ожидания.

Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа в Анкоридже. В беседе приняли участие высокопоставленные представители обеих стран, включая госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам саммита стороны отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине и выразили надежду на продолжение диалога в ближайшем будущем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и США достигли «эпического» успеха на саммите в Анкоридже. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. «Достигнутый нами [на Аляске прогресс] оказался эпическим, это факт», — заявил Уиткофф. Кроме того, он отметил, что итоги этих переговоров превзошли все ожидания. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа в Анкоридже. В беседе приняли участие высокопоставленные представители обеих стран, включая госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам саммита стороны отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине и выразили надежду на продолжение диалога в ближайшем будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...