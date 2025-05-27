Путин ждет лидеров России на выборах в Госдуму в 2026 году

Участники второго сезона конкурса «Лидеры России. Политика» могут выдвинуть свои кандидатуры на предстоящих выборах в Государственную Думу в 2026 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
«Многие из победителей и участников наверняка также выдвинут свои кандидатуры на суд избирателей, граждан России», — сказал Путин на заседании, передает РИА Новости. По словам президента, многие из участников уже сейчас демонстрируют высокий уровень компетентности и готовы взять на себя ответственность перед избирателями и страной.
«Лидеры России. Политика» — это федеральный конкурс, направленный на выявление и поддержку перспективных управленцев и будущих политиков. Второй сезон этого проекта стартовал в декабре 2024 года. Его цель — дать возможность талантливым гражданам проявить себя в сфере государственного управления и политической деятельности.
Выборы в Государственную Думу пройдут в 2026 году. По мнению экспертов, участие молодых и подготовленных специалистов из числа финалистов «Лидеров России» может существенно повлиять на формирование нового состава нижней палаты парламента.
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